Шесть человек госпитализированы после атаки БПЛА на Домодедово

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Ударная волна повредила индустриальный парк, жилой дом и автомобиль на трассе.

Шесть человек с травмами различной степени тяжести попали в больницу после ночного налета украинских дронов на подмосковное Домодедово. Об этом проинформировала глава городского округа Евгения Хрусталева.

«Один мужчина находится в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь», — уточнила она.

В результате атаки беспилотника на территории индустриального парка «Южные врата» вспыхнул крупный пожар. Огонь удалось локализовать, но тушение продолжается до сих пор. Кроме того, боеприпас попал в верхний этаж многоквартирного дома на улице Курыжова, повредив фасад здания.

Еще одно возгорание произошло в частном жилом секторе — там пострадал один местный житель. Второй человек получил травмы на федеральной трассе М-4 — вражеский дрон рухнул прямо рядом с его автомобилем. В общей сложности медики Домодедовской больницы зафиксировали шестерых раненых с травмами разной тяжести.

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