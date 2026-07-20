Сборная Аргентины обратилась к Месси после поражения в финале ЧМ-2026

Фото: Reuters/Evan Vucci

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После драматичного финала команда публично поддержала своего капитана.

Футболисты сборной Аргентины выступили с эмоциональным обращением к капитану команды Лионелю Месси после поражения в финале чемпионата мира 2026 года. Соответствующее сообщение появилось в официальном аккаунте национальной команды в соцсети X.

В решающем матче мирового первенства аргентинцы уступили сборной Испании со счетом 0:1 в дополнительное время, не сумев сохранить чемпионский титул, завоеванный на турнире в Катаре в 2022 году.

«Твои слезы — наши слезы, капитан. Ты подарил нам самые счастливые моменты в жизни. Спасибо за самоотдачу, за магию и за то, что бился до последней секунды. Мы будем любить тебя всегда, Лео!» — говорится в сообщении.

После церемонии награждения 39-летний Месси поднялся к трибуне, где находились аргентинские болельщики. Получив серебряную медаль, форвард не смог сдержать эмоций и расплакался.

Чемпионат мира 2026 года стал для нападающего шестым в карьере. Не исключено, что этот турнир оказался для него последним, поскольку следующий мундиаль состоится в 2030 году, когда Месси исполнится 43 года.

Лионель Месси впервые сыграл на чемпионате мира в 2006 году. За время выступлений на мировых первенствах он провел 34 матча, записал на свой счет 21 забитый мяч и отдал 12 голевых передач.

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