На грани большой войны: конфликт США и Ирана может стать еще более масштабным

Фото: Reuters/Us Navy/U.S. Navy

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ситуация на Ближнем Востоке продолжает обостряться после новых потерь американской армии.

США могут вновь вступить в полномасштабное военное противостояние с Ираном. Такой сценарий рассматривается после гибели еще одного американского военнослужащего в Ираке. Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, Вашингтон оказался в шаге от дальнейшей эскалации конфликта.

«США балансируют на грани возобновления полномасштабной войны с Ираном после того, как погибло еще больше военнослужащих», — говорится в публикации.

При этом один из американских чиновников заявил газете, что расширение военной операции может столкнуться с серьезными трудностями. По его словам, США испытывают нехватку средств противовоздушной обороны и дальнобойных боеприпасов. Кроме того, осложняет ситуацию невозможность быстро перебросить в регион дополнительные силы и авиацию из-за полученных боевых повреждений.

«У нас недостаточно средств для безопасного проведения операций, и я не думаю, что Белый дом об этом знает», — сказал собеседник газеты.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что американский военнослужащий погиб в Ираке после детонации неразорвавшихся боеприпасов, сбитых с иранского беспилотника. Также во время поисковой операции в Иордании после атаки Ирана были обнаружены неопознанные человеческие останки. До этого командование информировало о гибели еще двух военнослужащих и исчезновении одного военного на территории страны.

В тот же день газета The New York Times сообщила, что в результате ударов Ирана по американским авиабазам в Иордании ранения получили десятки военнослужащих США. По данным издания, около 20 человек пострадали на авиабазе Муваффак Салти в Азраке, когда пытались укрыться в бункерах во время атаки. Кроме того, повреждения получили несколько военных вертолетов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.