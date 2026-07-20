СК возбудил дело о теракте после ночной атаки БПЛА на Московский регион
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В результате массированного налета пострадали мирные граждане.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о террористическом акте после массированной атаки украинских беспилотников на столичный регион. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК.
«Возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки (ст. 205 УК РФ), совершенной вооруженными формированиями Украины в московском регионе в ночь на 20 июля 2026 года», — говорится в сообщении ведомства.
Официальный представитель СК Светлана Петренко подчеркнула, что всем причастным к нападению боевикам будет дана бескомпромиссная уголовно-правовая оценка. Следователи уже фиксируют последствия ночного налета.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в направлении города двигалось свыше 400 дронов. Основную массу удалось уничтожить на дальних подступах, однако 85 аппаратов прорвались непосредственно к воздушным рубежам столицы.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уточнил, что в результате ударов как минимум два человека получили ранения, зафиксированы повреждения и возгорания гражданской инфраструктуры.
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