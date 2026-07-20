С Эльбруса спустили пострадавшего альпиниста и тело его 11-летнего сына

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев; Max/МЧС Кабардино-Балкарии/id721009401_gos; 5-tv.ru

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Для спасательной операции был задействован коммерческий вертолет.

Спасатели спустили с горы Эльбрус пострадавшего альпиниста и тело его 11-летнего сына. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Кабардино-Балкарии на своем канале в мессенджере МАКС.

«По состоянию на 07:50 поисково-спасательные работы на горе Эльбрус завершены. Спасатели МЧС России с привлечением коммерческого вертолета фирмы „Хелиэкшн“ эвакуировали пострадавшего и тело погибшего в поселок Терскол», — уточнили в ведомстве.

Мужчине оказывается необходимая медицинская помощь, а тело мальчика передано следственно-оперативной группе.

В операции принимали участие 12 сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, а также сотрудники центра «Лидер».

Сообщение о том, что альпинисты сорвались при восхождении, поступило 19 июля. Они находились на восточной вершине горы на высоте 4200 метров. От полученных травм ребенок скончался на месте, а его отец получил множественные повреждения.

Из-за наступления темноты и ухудшившихся погодных условий спасательная операция была отложена с 19 на 20 июля.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Туристка из Свердловской области погибла в результате падения в обрыв возле в Кабардино-Балкарии. Женщина оступилась и сорвалась вниз с края водопада Султан.

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