Автоматический перерасчет пенсий ждет работающих с 1 августа

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Прибавка зависит от стажа за 2025 год, но не превысит трех коэффициентов.

Работающие пенсионеры с 1 августа 2026 года начнут получать страховую пенсию в новом размере. Об этом Газета.ру рассказала финансовый эксперт Татьяна Волкова.

Корректировка выплат пройдет автоматически, без каких-либо заявлений в Социальный фонд. Основанием для перерасчета станут пенсионные коэффициенты, заработанные в течение 2025 года, — именно за этот период работодатели перечисляли за сотрудников страховые взносы. Единой суммы повышения нет, но действует жесткий лимит: учесть можно не более трех коэффициентов.

Эксперт специально подчеркнула разницу между августовским перерасчетом и привычной индексацией.

«Индексация предполагает повышение выплат по установленным правилам, тогда как августовский перерасчет напрямую связан с официальной трудовой деятельностью и страховыми взносами», — пояснила Волкова.

Она посоветовала не воспринимать доплату как крупную сумму и не тратить ее спонтанно. Даже небольшой регулярный плюс лучше заранее распределить на лекарства, коммунальные платежи или отложить.

«Главная ошибка — воспринимать прибавку как свободные деньги, которые можно сразу потратить», — предупредила финансист.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как увеличить размер будущей пенсии.

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