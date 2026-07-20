За ночь силы ПВО РФ перехватили 381 украинский беспилотник

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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ВСУ попытались атаковать 17 регионов России.

За прошедшую ночь силы ПВО России сбили 381 дрон ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ на своем канале в мессенджере МАКС.

«В течение ночи в период с 20:00 19 июля до 08:00 (по московскому времени) 20 июля дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 381 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — отметили в ведомстве.

Там также уточнили, что противник попытался атаковать 17 регионов России. Среди них: Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Ростовская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тульская и Московская области. Также дроны были перехвачены в Москве, Краснодарском крае и Республике Крым. Кроме того, аппараты ВСУ сбиты в небе над акваториями Азовского и Черного морей.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны Украины с начала специальной военной операции. О ней президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. При этом Киев применяет как беспилотники, так и обстреливает приграничные регионы России ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате атаки украинских беспилотников на Ставрополь вспыхнул пожар в промышленной зоне. Место происшествия находится далеко от жилых построек, поэтому шансы, что огонь перекинется на дома, были равны нулю. Пострадавших и погибших нет.

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