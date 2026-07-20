Преступник за маской педагога: в Москве задержан репетитор-вор

В Москве репетитор украл у клиентов более 90 тысяч рублей.

Фото, видео: MAX/Петровка, 38/Moscow_police; 5-tv.ru

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Подозреваемый полгода изучал привычки хозяев квартиры.

В Москве был задержан репетитор, укравший у своих клиентов более 90 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба полиции столицы на своем канале в мессенджере МАКС.

В квартире на Петровском бульваре 23-летний репетитор украл из сейфа своих нанимателей деньги, но оказался пойман с поличным. По данным правоохранительных органов, педагог полгода занимался с сыном пострадавшей семьи. За это время он успел изучить планировку квартиры и привычки хозяев. Запомнил он и то, где лежат ключи от сейфа, а также, что запирать входную дверь жилплощади в этой семье не принято.

Ранним утром репетитор пробрался в квартиру, открыл сейф и забрал оттуда деньги. Однако в это время дома был подросток. Его разбудил шум. Мальчик позвонил своему отцу и сообщил, что в квартире находится его преподаватель, но занятий на это время назначено не было.

Мужчина быстро вернулся домой и поймал вора с поличным: около сейфа и с конвертом в руках. Репетитор попытался оправдаться и заявил, что зашел просто так. Но камера видеонаблюдения, установленная в комнате с сейфом, зафиксировала все действия «незваного гостя».

«Украденные 1040 евро (чуть больше 93 тысяч рублей. — Прим. ред.) вернули владельцам. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по (статье „Кража“. — Прим ред.) <…> Сейчас он находится под подпиской о невыезде и ему грозит до шести лет колонии», — уточнили в полиции.

Также сотрудники правоохранительных органов проверяют: не был ли репетир серийным преступником.

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