Два человека пострадали в результате атаки украинских дронов в Подмосковье

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Повреждены несколько домов.

Два человека пострадали в результате атаки украинских беспилотников в Московской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем канале в мессенджере МАКС.

«По предварительной информации, один человек получил травмы в Домодедове в результате возгорания частного дома, еще один — на трассе М-4, где беспилотник упал рядом с автомобилем», — уточнил глава области.

Он добавил, что раненым оказывается необходимая медицинская помощь.

Также последствия атаки зафиксировали в Подольске и Одинцовском городском округе. Повреждены несколько частных домов, отдельные объекты гражданской инфраструктуры и автомобили, есть возгорания.

Сотрудники МЧС, скорой помощи, полиции и аварийных служб работают на местах.

Украинские боевики регулярно осуществляют попытки атаковать территорию России с начала специальной военной операции. О ней президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. Киев применяет беспилотники и обстреливает приграничные регионы России ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что за ночь силы ПВО России перехватили более 400 беспилотников, летящих на Москву. Большую часть из них сбили на дальних подступах, а 85 уничтожили на подлете к столице.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.