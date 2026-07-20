США нанесли по Ирану девятую серию ударов

Фото: www.globallookpress.com/Matthew Daniels

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Действия Штатов были призваны «ослабить» армию исламской республики.

США в ночь на 20 июля нанесли по Ирану серию ударов. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов на своей странице в социальных сетях.

Это уже девятая подряд ночная атака на исламскую республику. По информации командования, в результате этого удара были поражены различные военные объекты. Среди них: командные пункты, системы ПВО и берегового наблюдения, морские объекты, пусковые площадки ракет и дронов, а также сети связи.

Подобные действия, по заявлению представителей Пентагона, должны «ослабить» силы Ирана, которые, по данным командования, атакуют коммерческие суда и находящихся на них гражданских моряков в Ормузском проливе. Кроме того, американские военные призывают Тегеран к ответственности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что США, по имеющейся информации, готовятся к полномасштабной войне с Ираном. Одной из причин такого решения в Вашингтоне назвали увеличение числа погибших американских солдат. За прошедшую неделю погибло минимум трое военнослужащих США.

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