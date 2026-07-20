Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Певица записала совместную работу с блогером — и первое впечатление от коллеги было не лучшим.

Заслуженная артистка России певица Жасмин (настоящее имя — Сара Шор — Прим.ред.) поделилась впечатлениями о первом знакомстве и работе с блогером Маш Милаш (настоящее имя — Мария Милаш — Прим.ред.) во время создания фита на ее песню «Dolce Vita». Об этом артистка рассказала в интервью 5-tv.ru на VK Fest-2026.

По словам Жасмин, сперва она посчитала девушку сумасшедшей, потому что та неожиданно свалилась как снег на голову, и стала всеми возможными и невозможными способами пытаться убедить певицу в создании фита.

Как оказалось, Жасмин даже понятия не имела, кто такая Маш Милаш. Просветила дочь Маргарита.

«Вы не поверите, первое, что я подумала, что это какая-то сумасшедшая женщина. Во-первых, я не знала, кто такая Маш Милаш. Моя доченька Маргарита сказала: „Она очень популярный блогер“. И она тоже видела, следила, как она поступательно на меня выходила, писала, звонила через все, что возможно, и уже стала всех моих поклонников тоже собирать, чтобы они тоже помогали, скажем так, на меня поддавливать», — вспомнила артистка.

Неутомимая Маш Милаш продолжала пытаться создать совместный хит вместе с Жасмин. Она бегала за ней по красным дорожкам и мероприятиям, и везде кричала, как любит ее и ее песни. А потом и вовсе создала песню «Dolce Vita», которую певица считает своим талисманом. После долгих упорств блогера и небольшого давления со стороны подписчиков, артистка сдалась.

«И после этого столько комментариев: «Жасмин, не упускайте этот шанс, дайте этой девочке ответ «да». И, на самом деле, не потому, что они меня просили, я это сделала искренне, сама, потому что мое сердечко подсказало, что «да, нужно». Но изначально мне было дико страшно, потому что песня «Dolce Vita» — это мой талисман, и я очень боялась, что вдруг что-то в этом талисмане будет не так. Но в итоге этот талисман стал еще более качественным. Просто золотой», — рассказала певица.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, новый состав группы SEREBRO мечтает создать совместный хит с альтернативной рок-группой TRITIA. По словам девушек, они открыты к сотрудничеству с любыми артистами, главное, чтобы музыкальные вкусы и взгляды сошлись.

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