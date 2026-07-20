Шесть человек госпитализировали в Подмосковье с минно-взрывными травмами

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Врачи оказывают им необходимую помощь.

Шесть человек с минно-взрывными травмами различной степени тяжести экстренно госпитализированы в Домодедовскую больницу. Об этом сообщается в Telegram-канале медучреждения.

«Из них трое иностранных граждан», — отметили в больнице.

В настоящее время всем пострадавшим проводят необходимые лечебно-диагностические мероприятия, уточнили медики.

В минувшую ночь боевики ВСУ предприняли очередную попытку атаковать столицу с помощью беспилотников. Это была одна из крупнейших подобных операций за несколько лет. Об этом свидетельствуют подсчеты 5-tv.ru, сделанные на основе информации, предоставленной мэром столицы Сергеем Собяниным в мессенджере МАКС.

В период с 20:30 19 июля до 5:00 20 июля по московскому времени в направлении столичного региона летели более 400 украинских беспилотников. Большую часть из них удалось ликвидировать на дальних подступах, а 85 дронов уничтожили на подлете к Москве.

Первое сообщение о нейтрализации атаки поступило в 02:48 по местному времени — силы ПВО России перехватили и уничтожили восемь дронов ВСУ. С 3:00 до 04:21 Собянин сообщил о ликвидации еще 71 украинского беспилотника.

На месте падения фрагментов дронов работают сотрудники экстренных служб.

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