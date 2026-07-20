«Человек с израненной душой»: Волочкова рассказала о своей «одержимости»

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; ЕМГ; 5-tv.ru

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На любые комментарии от злых языков балерина отвечает только творчеством.

«Голодный» художник — это в первую очередь человек с израненной душой. Такое мнение корреспонденту 5-tv.ru высказала заслуженная артистка России Анастасия Волочкова на VK Fest-2026.

На вопрос журналиста, должен ли истинный творец находится в лишениях ради создания чего-то поистине прекрасного или же лучше ему быть сытым и здоровым, балерина дала ответ, исходя из собственного опыта.

«Человек, который, может быть, где-то изранен душой или испытывает какие-то в жизни сложные моменты — это как раз и есть тот художник, который выплескивает потом все это в творчестве», — поделилась Анастасия.

Она добавила, что, когда в ее сторону случаются нападки со стороны аудитории, она отвечает только творчеством, и всегда будет отвечать именно так. По ее словам, она «одержима» балетным искусством.

О том, должен ли быть художник голодным или нет, ранее высказывался рэпер Баста (Василий Вакуленко — Прим. ред.). Он в пух и прах разнес устоявшееся мнение, что искусство создается только в спартанских условиях. По его словам, это придумали промоутеры, продюсеры и работодатели, а в целом эта вся романтика нищего гения — «бредятина полная».

Писательница Дарья Донцова, отвечая на такой же вопрос, отметила, что истинный художник не будет думать о деньгах, он будет думать о создании своего шедевра и любви зрителей или читателей.

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