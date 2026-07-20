Музыка под открытым небом: в Суздале завершился летний фестиваль Дениса Мацуева

Фото, видео: 5-tv.ru

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Концерты собрали 40 тысяч зрителей — это в четыре раза больше, чем население города.

Древний Суздаль на десять дней превратился в столицу классической музыки. Летний фестиваль Дениса Мацуева собрал десятки тысяч зрителей и музыкантов мирового уровня. Концерты под открытым небом прошли на фоне белокаменных храмов и стен Кремля, превратив весь город в одну большую сцену. О самых ярких моментах музыкального праздника — в репортаже корреспондента «Известий» Анастасии Харченко.

Так ярко догорает закат в самом сердце Суздальского кремля, но город и не планирует засыпать. На сцене все только разгорается.

Одно из сложнейших произведений мирового фортепианного репертуара — третий концерт Рахманинова — звучит так легко. Кажется, музыканты сами растворяются в этих звуках.

Экспрессивно дирижирует Валерий Гергиев, а за роялем солист — Денис Мацуев. Впервые вместе эту композицию они исполнили 20 лет назад. И здесь дуэт вновь встречается с публикой, а музыка играет новыми красками.

Это уже второй фестиваль Дениса Мацуева в Суздале — одно из самых масштабных музыкальных событий этого лета. Десять дней ведущие оркестры и солисты мирового уровня выступают на площадках древнего города.

«Я здесь 34-й раз нахожусь, так как с 1993 года у нас здесь существует наша знаменитая летняя творческая школа „Новые имена“. И это любовь к этому месту, это уникальные живые декорации этого феноменального города», — сказал пианист, народный артист РФ Денис Мацуев.

Здесь хочется творить. Эти белокаменные стены видели многое, пережили вражеские нашествия и пожары. Здесь застыла история.

Тысячи людей идут к Суздальскому кремлю, кажется, что их поток не останавливается. Но сейчас в первую очередь все они направляются не за красивыми видами и историей — сюда их ведет музыка.

В этом году ради фестиваля Дениса Мацуева в Суздаль приехали 40 тысяч человек. Это число в четыре раза превышает население самого города. Билеты сюда раскупили за несколько месяцев до начала.

Здесь классическая музыка не ограничивается стенами зала. Ее звуки разлетаются далеко за пределы площадки, весь этот город становится частью концерта. Тут не хочется громко говорить, это нужно слушать.

Это крупнейший в России праздник классической музыки под открытым небом. Аналогов именно таких фестивалей нет нигде в мире.

«Он уже мировой. У нас уже выступают звезды со всего мира, поэтому уже его можно смело называть международным», — сказал генеральный продюсер летнего фестиваля Дениса Мацуева Кирилл Косенко.

Симфонические концерты, джазовые вечера, камерная музыка — все под открытым небом. Одним из самых ожидаемых событий стало выступление Страдивари-ансамбля Мариинского театра. Они играют на вековых инструментах, у которых, как говорят музыканты, есть своя душа.

«У нас всего 20 человек, но мы звучим как большой-большой оркестр. Но что я хочу отметить, это то, что инструменты не играют сами по себе. Мы даем им этот звук, и мы делаем так, чтобы они играли вот так», — сказал скрипач, руководитель Страдивари-ансамбля Мариинского театра, скрипач и дирижер Лоренц Настурика-Гершовичи.

В этом месте музыка даже словно воспринимается иначе. Здесь не нужно ничего придумывать, сам город и есть лучшая декорация.

«И тут ничего не нужно строить. Вот мы поставили несколько стульев — удивительная сцена», — сказал скрипач, заслуженный артист РФ Павел Милюков.

Строгое академическое звучание уступает место джазу, настроение фестиваля сразу меняется, но атмосфера по-прежнему остается свободной. Финальный день стал самым долгожданным аккордом фестиваля.

«Мне кажется, что в конце должна быть какая-то феерия, восторг и получение необычных эмоций. Мы ради этого и приехали», — сказала зрительница Валерия Бородина.

И каждый зритель точно получил все это. На финальном выступлении Денис Мацуев объявил даты следующего фестиваля. С 10 по 18 июля 2027 года Суздаль вновь станет местом, где музыка и история звучат в унисон.

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