Погиб на глазах у одержимого альпинизмом отца: подробности трагедии на Эльбрусе

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Бойцов; 5-tv.ru

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На подъеме на гору мужчину предупреждали, что дальше идти опасно, но восхождение продолжилось.

Следователи сейчас выясняют обстоятельства трагедии на Эльбрусе, где во время восхождения сорвались отец и сын. 11-летний ребенок погиб.

Все произошло уже во время спуска, на высоте в четыре километра. При этом покорить самую высокую гору страны семья альпинистов из Ставропольского края пыталась дважды. Но в прошлом году они прервали попытку, а в этом никто не регистрировал маршрут. Почему — корреспондент «Известий» Александра Мостовая выяснила.

По сложному рельефу спасатели пытаются пробиться к месту трагедии. Роман и его 11-летний сын Платон планировали покорить восточную вершину Эльбруса. Но на высоте четырех тысяч метров сорвались. Отец получил множественные переломы, но выжил. Ребенок погиб у него на глазах.

«По предварительной информации, один человек получил травмы, несовместимые с жизнью, один человек пострадал. Данные об альпинистах и их местоположении устанавливаются», — сказал руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии Кантемир Беров.

Альпинисты шли в связке. Предварительно, во время спуска оборвался страховочный трос. И отца, и сына спустило примерно на километр вниз. Хотя опыт был — это не первое их восхождение.

Роман — альпинист-любитель. Мечтал покорить обе вершины Эльбруса, приобщал к своему увлечению сына. Кадрами восхождений хвастался в социальных сетях.

В прошлый раз они штурмовали западную точку. Но в какой-то момент ребенку стало плохо. Судя по этим кадрам, Платону тяжело идти. Но отец подгоняет, ведь цель, кажется, так близко.

Романа не остановило и то, что официальный возрастной порог для восхождения на Эльбрус — 14 лет, а его сыну всего 11. Детский организм не был готов к такой нагрузке.

«Пацан 11-летний никак не мог идти на восхождение выше первой категории трудности. Это уже само по себе безрассудство. Это же растущий, формирующийся организм. Что там с ним может произойти? Имел ли отец какую-то альпинистскую квалификацию», — сказал альпинист Александр Одинцов.

Отец и сын родом из Донецка, последние несколько лет живут в Ставропольском крае. Соседи говорят: Роман был одержим альпинизмом и таскал сына в горы с восьми лет.

— Хотел горы ему показать, это ж надо быть таким дебилом. Он давно его таскал за собой, это настолько безрассудно, я еще матери его говорила.

Восточная вершина Эльбруса, которую выбрали отец и сын, считается самой сложной. На подъеме встреченный турист предупреждал Романа: дальше идти опасно. Но тот рискнул и продолжил восхождение. Также известно, что альпинисты не зарегистрировали маршрут в МЧС.

«Необходимо каждый раз согласовывать восхождение — тем более такие сложные маршруты — с МЧС, потому что МЧС всегда владеет информацией о препятствиях, которые могут возникнуть на маршруте, о погодных условиях», — сказала юрист Юлия Нитченко.

Решение подняться на восточную вершину с одиннадцатилетним ребенком было, мягко говоря, спорным, уверены профессиональные альпинисты. Похоже, Роман недооценил опасность. И цена оказалась слишком высокой.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства трагедии. Не исключено, что за гибель ребенка против отца будет возбуждено уголовное дело.

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