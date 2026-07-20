Единая система: как армия России защищает дороги Красного Лимана от дронов ВСУ

Фото, видео: Коновалов Алексей/ТАСС; 5-tv.ru

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Несколько месяцев назад киевский режим перешел на этом участке к откровенному террору.

Пока одни подразделения выполняют работу на передовой, другие круглосуточно обеспечивают безопасность дорог и прикрывают их от ударов с воздуха. Мобильные огневые группы, расчеты беспилотников и инженеры действуют как единый механизм. Как устроена эта система защиты и как современные технологии позволяют сохранить жизни военнослужащих, расскажет корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Никаких эмоций и переживаний! Пулеметчик группировки войск «Запад» хладнокровно накидывает броню и готовится к выходу.

— Ребята едут свои, надо защищать, надо прикрывать. Поэтому эмоций никаких нет, только чтоб доехали все живы и здоровы.

Сразу несколько таких экипажей выходят на дежурство. Прямо перед началом нашей работы в бой заступают мобильные огневые группы. И от этого как-то спокойнее, работаем дальше, спокойно идем.

Следом на бронированном УАЗе проходим через опасные участки дороги. Здесь несколько месяцев назад киевский режим перешел к откровенному террору, прицельно нанося удары в том числе и по гражданской технике. Но едем мы без особого напряжения по ряду причин.

Опытный водитель на защищенном автомобиле — главный залог безопасности. Да к тому же теперь тут работает сеть оповещения. Показать, как именно это выглядит, из-за тактических соображений, нельзя. Но можно примерно описать: по всем главным артериям, ведущим к Красному Лиману, расставлены воздушные пункты охраны на небольшом удалении. В случае угрозы информация переходит от поста к посту, напоминая средневековый маяк безопасности, когда вдоль границы зажигались огни на башнях и все силы мгновенно переходили в режим боевой готовности.

Замаскированный под охапку листьев боеприпас — часть работы инженеров 45-й гвардейской бригады. Так расставляются минные заграждения на участках отхода противника. Раньше все делали, что называется, ногами, а теперь — с помощью БПЛА.

«Меньше риск гибели, соответственно, ты можешь „птичку“, допустим, потерять, но человек будет жив, у тебя группа будет жива», — сказал военнослужащий группировки войск «Запад» ВС РФ с позывным «Домовой».

Но такая удаленная работа не является залогом безопасности. Военный с позывным «Домовой» постоянно перебирает свою аптечку — нередко оператору дронов приходилось спасать сослуживцев.

«Первую помощь оказать — мы ему оказали. А ему все равно больно. Он от боли именно кричит. Я достал нефопам, прошло три минуты, и ему стало легче. То есть до эвакуации людей он спокойно пролежал», — рассказал «Домовой».

Слыша эти истории, становится в очередной раз спокойнее передвигаться по фронту. Ты уверен, что тебя и защитят, и в случае ЧП помогут.

На этом можно и завершить репортаж, отметив главное — добрались мы благополучно. Это в очередной раз подтверждает, насколько качественно взаимодействуют между собой мобильные огневые группы, да и в целом ПВО. То, что враг называл переломным моментом в ходе боевых действий, на деле оказалось просто серьезной трудностью. И наши бойцы доказали, что они готовы и могут даже такие трудности преодолеть.

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