Все напрасно: Киев потратил миллионы долларов на подготовку терактов в РФ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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ФСБ удалось сорвать целую серию диверсионных атак.

Стали известны новые факты масштабной спецоперации ФСБ, благодаря которой удалось сорвать целую серию диверсионных атак. Цели террористов находились в разных концах страны — от Ростова до Амурской области, но все их действия укладываются в единую картину. Удары тщательно планировались, на их подготовку Киев потратил миллионы. И все равно украинских агентов вычислили, а потом просто «вели», то есть тщательно отслеживали все их действия. Корреспондент «Известий» Леонид Китрарь рассказывает о том, как разоблачили масштабный террористический замысел.

Десятки FPV-дронов, сотни килограммов взрывчатки, тайники, переброски через границу и опытные диверсанты. А на другой чаше весов — самолеты стратегической и фронтовой авиации, жизни российских офицеров, оборонные заводы. Все это, по замыслу Киева и западных разведок, должно было быть уничтожено.

«Источник питания снизу расположен, в виде ячеек аккумуляторных батарей. Дальше готовые поражающие элементы в виде шариков по краям. В центре заряд взрывчатки», — пояснили специалисты.

Масштабная спецоперация российских спецслужб не дала довести до финала целую серию терактов. Хотя каждый был продуман до мелочей. Целью этих беспилотников были аэродромы Шагол под Челябинском и Украинка на Дальнем Востоке.

«Изъято 10 FPV-дронов. Все они обезврежены. Средства инициирования убраны во взрывозащитный контейнер», — рассказали специалисты.

Украинский вербовщик объяснял диверсанту каждый шаг, не позволяя импровизировать. Переписка: денег на все впритык, и есть четкие даты, когда и куда нужно приехать. И в то же время все это — под плотным контролем ФСБ.

Исполнителя задержали во время сборки беспилотников, как и второго — в Амурской области. На эти две атаки Киев, как, впрочем, и западные спецслужбы, потратил не меньше трех миллионов долларов.

«Изъяты 24 FPV-дрона, оснащенные устройствами и средствами электронной борьбы, нейросетевыми модулями управления британского, американского, канадского и шведского производства», — сообщили в спецслужбе.

Еще одну атаку, уже на ростовский аэродром, ФСБ предотвратила еще на стадии подготовки, благодаря сознательности того, кого Киев считал своим агентом. Мужчина получил предоплату и пошел сдаваться.

«Проявив сознательность, добровольно обратился в территориальный орган безопасности и сообщил о планируемом украинской спецслужбой ДТА», — отметили в ведомстве.

Для несостоявшегося диверсанта история на этом закончилась. Согласно закону, никаких претензий к нему у правоохранителей нет. Он не только сознался в подготовке теракта, но и помог его предотвратить. В отличие от вот этой девушки.

«Я осуществляла слежку. Понимала, что, со слов Дмитрия, это какой-то не очень хороший человек, который дает плохие приказы убивать мирных жителей. Понимала, что целью данной слежки являлась его ликвидация», — призналась задержанная.

Дмитрий — вербовщик. Писал из Киева и не скрывал этого. Обещал большую и чистую любовь, но только после выполнения задания.

«В процессе вовлечения в террористическую деятельность украинский координатор в переписке с задержанной имитировал романтические отношения», — уточнили в ФСБ.

Целью девушки был российский офицер. Параллельно СБУ готовили и еще одно покушение, на другого военнослужащего. Оно, конечно, тоже провалилось.

«В феврале 2026 года под угрозой уголовного преследования супруги он был завербован противником, прошел стрелковую и взрывную подготовку», — рассказали в ФСБ о задержанном за подготовку теракта россиянине.

Но самая громкая часть спецоперации ФСБ произошла в Подмосковье. Здесь, чтобы задержать максимальное количество исполнителей, спецназу пришлось расстреливать уже взлетающие дроны с взрывчаткой.

«35 FPV-дронов, они снаряжались боевой частью, представляющей собой кумулятивное осколочно-фугасное действие. Масса заряда взрывчатого вещества была четыре килограмма», — указали в ведомстве.

Задержан исполнитель диверсии — 16-летний парень, через которого СБУ закупала сим-карты за скромное вознаграждение. А также еще один диверсант — именно по его показаниям выяснилось, что в подготовке участвовал известный украинский рэпер, блогер и актер Киевстонер*.

«Свою деятельность он успешно сопрягает с реализацией элитного наркотика кокаина, и в настоящее время спокойно проживает в Испании и Словакии», — сообщили в ФСБ.

Конечно, вся эта масштабная и сложная спецоперация российских спецслужб заняла не одну неделю. Каждый из диверсантов был под плотным контролем и наблюдением еще до того, как получал основное задание и взрывчатку. Теперь всем исполнителям и соучастникам диверсий может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы.

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* — внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.