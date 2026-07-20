Слезы Месси, ликование Мадрида и вездесущий Трамп: итог ЧМ не оставил без эмоций

Фото, видео: Reuters/Mike Segar; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Испания стала чемпионом мира по футболу.

Чемпионат мира по футболу завершился триумфом сборной Испании. Финальный матч против команды Аргентины закончился со счетом 1:0. Единственный гол был забит в дополнительное время. Кубок победителям вместе с президентом ФИФА вручал Дональд Трамп. Американский президент так не хотел покидать победный пьедестал, что попал на все победные фото команды.

Всю ночь не останавливался праздник в городах Испании, на улицах Мадрида — тысячи людей. Празднование быстро вышло за пределы площадок, где транслировался матч. Толпы фанатов заполнили улицы, автомобилисты сигналили в поддержку сборной. На площадях запускали пиротехнику, а из открытых окон и дверей баров слышны праздничные песни.

«Мы были уверены в победе. Хотя понервничать пришлось сильнее, чем мы ожидали. Мы думали, что легко выиграем со счетом 2:0 или 3:0, но все оказалось намного сложнее. Да здравствует Испания! Да здравствует Испания!» — поделился эмоциями один из болельщиков.

А вот на улицах Буэнос-Айреса царит уныние. Болельщики Аргентины огорчены не только поражением и слабой игрой своих футболистов в финале, но и мысленно прощаются со своим кумиром Лионелем Месси. Лидер и капитан официально не заявлял о завершении карьеры в сборной, но его слезы после матча были похожи на прощание.

Этот исторический матч с трибун удалось увидеть и обозревателю «Спорт-Экспресса» Игорю Рабинеру. Он рассказал об атмосфере на главном матче четырехлетия и оценил результат финала.

«Ликует сборная Испании, которой только что вручили кубок мира по футболу 2026 года. И это произошло абсолютно заслуженно, совершенно закономерно. Весь матч — на удивление, честно говоря, я ожидал намного более равной игры», — отметил Рабинер.

Яркой частью финала стало и музыкальное шоу с участием мировых звезд. И здесь в центре внимания оказалась русская девочка. В перерыве матча десятилетняя Есения Михеева станцевала вместе с Шакирой под музыку, ставшую гимном этого чемпионата мира.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.