Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Расчет РСЗО поразил позицию украинских боевиков на добропольском направлении.

Пункт управления БПЛА ВСУ уничтожен на добропольском направлении. Расчет новейшей реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» 232-й бригады группировки российских войск «Центр» поразил объект.

Разведчики выявили координаты цели, артиллеристы оперативно развернули систему и выполнили точный пуск управляемого снаряда. В результате здание было полностью уничтожено вместе с личным составом и оборудованием.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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