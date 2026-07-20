Фото, видео: © РИА Новости/ Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Расчет БПЛА точным попаданием ликвидировал цель.

Операторы БПЛА «Ланцет» российской группировки войск «Запад» уничтожили бронированный автомобиль MaxxPro ВСУ на краснолиманском направлении.

БПЛА ZALA обнаружил автомобиль с личным составом противника. Целеуказание передали расчету «Ланцета», который точным попаданием уничтожил цель.

Камера «ZALA» с высоким разрешением позволяет обнаруживать замаскированные позиции и технику противника даже в сложных погодных условиях.

Благодаря слаженной работе всех подразделений 25-й общевойсковой армии «Запада», штурмовые группы ежедневно выбивают противника с позиций на краснолиманском направлении.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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