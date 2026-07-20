Фото: Булкин Сергей/ТАСС

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Модель призвала комментаторов поработать над собственной уверенностью.

Модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова отреагировала на едкие комментарии в социальных сетях по поводу ее внешнего вида.

Многие пользователи не поверили ее недавним словам об отказе от ботокса, на что Решетова заявила, что не делает подобных инъекций, потому что своей красотой во многом обязана генетике.

Кроме того, она отметила, что не скрывает от публики все свои преображения и открыто рассказывает о том, что действительно делает.

«Есть такое понятие, как генетика, и я ей очень благодарна за отсутствие необходимости делать инъекции ботокса. Если бы был, я бы сказала», — написала она в своем блоге.

Модель также призвала подписчиков перестать сравнивать себя с другими, а лучше поработать над собственной уверенностью.

«Тогда вы не будете сидеть и писать подобные комментарии в адрес внешности другой женщины», — резюмировала Анастасия.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, секрет долголетия народного артиста России Дмитрия Маликова кроется совсем не в уколах, а в совершенно ином — чистоте мыслей и умении отпускать плохое. Он уверен, что именно такой подход продлевает жизнь и делает ее прекраснее.

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