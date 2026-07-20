Лариса Долина неожиданно призналась публике в любви

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Певица заявила об этом после исполнения своего легендарного хита «Погода в доме».

Народная артистка России Лариса Долина неожиданно для всех призналась публике в любви на VK Fest-2026, который прошел на территории ВДНХ.

Певица исполнила легендарный хит «Погода в доме», а после того, как прозвучали финальные аккорды, сделала со сцены неожиданное заявление.

«Люблю вас, люди!» — сказала она.

Многие артисты отечественной эстрады не раз отмечали, что народная любовь и любовь в целом служит для них источником сил, энергии и даже помогает сохранять молодость. Так, например, народная артистка РСФСР Надежда Бабкина в свои 76 лет прекрасно выглядит: активно выступает на сцене театра «Русская песня», улыбается и смеется.

По ее словам, находиться в прекрасном состоянии ей помогает любовь ко всему, что окружает. Кроме этого, важную составляющую в хорошем самочувствии играет душ, соблюдение водного баланса и полноценный сон.

О любви также раньше рассуждал и певец Алексей Воробьев. Он признался, что каждая строчка песни «Горячий лед» целиком и полностью посвящена его любимой супруге Аиде Гарифуллиной.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.