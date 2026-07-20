Ох, и дела! Наши небожители, кажется, впервые за долгое время договорились о том, что страдать ради эффектного выхода больше не имеет никакого смысла.

И пока столбики термометров разрывали шкалу вверх, пот ручьями стекал по намазанным солнцезащитой лицам вниз! Ну, а мы считаем, что это все темная заслуга организаторов VK Fest 2026. Они вообще не давали гостям забыть о воде и буквально каждые несколько минут напоминали восполнять баланс жидкости. Так что этим летом аксессуаром вполне могла стать бутылка с водой — и никто бы не удивился.

После нескольких сезонов, когда синяя дорожка все больше напоминала конкурс на самый сложный и неудобный образ, знаменитости неожиданно уничтожили старые правила игры. Вместо многослойных конструкций, тяжелых тканей и попыток превратить выход в костюмированное шоу — легкие силуэты, открытые спины, свободный крой и ткани, в которых хотя бы можно пережить московскую жару.

Особенно честно к вопросу вентиляции подошла блогер Аня Покров.

«Посмотрите на мою попу!» - призвала она.

Это была непосредственная демонстрация платьишка от Покров с приподнятым сзади подолом. Оказалось, такой фасон нужен вовсе не ради эпатажа — по задумке именно туда должен попадать прохладный ветерок, который в этот день ценился едва ли не больше дизайнерских решений.

Зачем Тимати копирует своего сына, что сделала с волосами Анастасия Волочкова, почему образ Кати Лель похож на чашку чая — об этом и не только в фоторепортаже 5-tv.ru.