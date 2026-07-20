США возобновили удары по территории Ирана

Фото: www.globallookpress.com/ US Navy

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Это уже девятая ночь атак.

Вооруженные силы США начали новую волну ударов по Ирану, это уже девятая ночь атак. Об этом сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети X.

Основная цель ударов, как и в предыдущие восемь ночей, — снизить способность Ирана «угрожать» коммерческим судам.

«CENTCOM начало новую волну ударов по Ирану, это уже девятая ночь подряд. Удары продолжат ослаблять иранские военные возможности, используемые для нападения на торговые суда и гражданских моряков в Ормузском проливе», — отметили в командовании.

Иранский канал Press TV сообщает о взрывах в Тебризе на северо-западе Ирана.

Накануне ВС США отчитались о поражении объектов береговой разведки и противовоздушной обороны Ирана. Также американские военные ударили по складам с ракетами и беспилотниками.

Тем временем газета The Washington Post со ссылкой на источник в Белом доме передает, что США готовятся к полномасштабной войне с исламской республикой. Пентагон уже увеличивает количество военных самолетов в регионе.

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