Стал известен лучший игрок ЧМ-2026

Фото: © Getty Images/Richard Sellers/Allstar / Contributor

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Он получил «Золотой мяч».

Полузащитник английского «Манчестер Сити» и капитан сборной Испании по футболу Родри стал лучшим игроком чемпионата мира 2026, по завершении которого получил «Золотой мяч». Об этом сообщил официальный сайт ФИФА.

Испанец принял участие во всех восьми матчах триумфального для своей команды турнира — он завершился победой над Аргентиной в финале со счетом 1:0.

В играх ЧМ хавбек не отличился результативными действиями, однако «Фурия Роха» пропустила за весь мундиаль лишь один мяч.

Для испанского футбола это стало историческим достижением: ранее национальная команда выигрывала ЧМ лишь однажды — в 2010 году, одолев в финале Нидерланды.

Для самого Родри трофей дополнил коллекцию наград. Испанец является четырехкратным чемпионом Англии, трехкратным обладателем Кубка лиги, двукратным — Кубка Англии и Суперкубка УЕФА, также побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке Англии и клубном чемпионате мира. В составе сборной Испании он выиграл чемпионат Европы (2024) и Лигу наций (2023).

Помимо Родри, индивидуальные награды получили еще два испанца: Унаи Симона признали лучшим вратарем, а защитника Пау Кубарси — лучшим молодым игроком.

Лучшим бомбардиром стал форвард сборной Франции Килиан Мбаппе.

Как ранее писал 5-tv.ru, сборная Испании выиграла чемпионат мира по футболу 2026 года. В решающем матче в Нью-Йорке на стадионе «Метлайф» подопечные тренера Луиса де ла Фуэнте вырвали победу у Аргентины со счетом 1:0 благодаря голу в овертайме.

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