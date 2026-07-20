«Золотая бутса» и горящие глаза: Мбаппе стал двукратным лучшим бомбардиром ЧМ

Фото: Reuters/KYLE ROSS

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Нападающий сборной Франции забил десять мячей.

Капитан и нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе стал обладателем «Золотой бутсы» как лучший бомбардир чемпионата мира 2026 года. Это делает его первым игроком в истории, добившимся такого результата на двух мундиалях (предыдущий раз — в 2022 году).

Также он стал первым футболистом, забившим десять мячей в ходе одного чемпионата мира с 1970 года.

«Серебряную бутсу» получил аргентинец Лионель Месси (восемь голов), а обладателями «Бронзовой бутсы» стали англичанин Джуд Беллингем и норвежец Эрлинг Холанд (по семь мячей).

До этого двузначное число голов за один чемпионат мира удавалось забивать всего трем футболистам: венгру Шандору Кочишу в 1954 году, французу Жюсту Фонтену в 1958 году и немцу Герду Мюллеру в 1970 году.

Кроме того, Мбаппе стал абсолютным рекордсменом по голам за всю историю чемпионатов мира — на его счету 22 забитых мяча в рамках мировых турниров. Он обошел предыдущего рекордсмена аргентинца Лионеля Месси, у которого 21 гол.

Далее в списках лучших бомбардиров следуют немец Мирослав Клозе (16 голов), бразилец Роналдо (15 голов) и еще один представитель Германии Герд Мюллер (14 голов).

Чемпионат мира 2026 года проходил с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые приняло участие 48 команд, матчи проводились на территории трех стран — США, Мексики и Канады. Победителем мундиаля стала Испания, которая обыграла Аргентину со счетом 1:0 в овертайме.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.