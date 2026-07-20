Брата экс-главы разведки США арестовали за попытку заманить детей в отель

Фото: www.globallookpress.com/Uwe Anspach

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Мужчина предлагал им деньги и жвачку.

На Гавайях арестовали 55-летнего Батарти Габбарда — старшего брата бывшего директора национальной разведки США Тулси Габбард. Ему предъявили обвинения в уголовном преступлении после попытки заманить несколько детей в гостиничный номер. Об этом со ссылкой на правоохранителей сообщает портал TMZ.

По данным полиции, инцидент произошел 12 июля у бассейна отеля. Мужчина предложил детям деньги и жевательную резинку, если те согласятся отправиться с ним в его номер. Габбард также записывал их имена в блокнот.

Как уточняется, дети отказались от предложения. Мужчину задержали 18 июля. Ему вменяют «вмешательство в осуществление опеки второй степени».

Как ранее писал 5-tv.ru, в Майами арестовали блогеров Эндрю и Тристана Тейтов. Им предъявлены обвинения по 21 пункту, включая изнасилования, нанесение телесных повреждений и торговлю людьми.

Еще в 2015 году братья создали преступную группировку для вербовки девушек в видеочаты и принуждения к созданию порнографии. Тейты заработали на этом миллионы долларов.

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