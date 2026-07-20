Дональд Трамп вручил кубок чемпионов мира сборной Испании по футболу

Фото: Reuters/Evan Vucci

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Президент США принял участие в церемонии награждения.

Президент США Дональд Трамп вручил сборной Испании кубок чемпионов мира по футболу. В финале мирового первенства испанцы обыграли сборную Аргентины.

Американский лидер прикоснулся к трофею еще по ходу матча, наблюдая за игрой из ложи вместе с президентом ФИФА Джанни Инфантино. Примечательно, что по традиции к кубку не прикасаются посторонние люди, но это право имеют национальные лидеры принимающих стран.

Трамп и Инфантино передали кубок победителям чемпионата мира. Президент США остановился на помосте, чтобы обменяться словами с футболистами сборной Испании. Инфантино пришлось даже поторопить американского лидера, чтобы испанцы смогли поднять кубок над головой.

Встреча прошла в воскресенье в Нью-Йорке и закончилась победой сборной Испании в дополнительное время со счетом 1:0. Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес.

Чемпионат мира по футболу прошел сразу в трех странах - США, Канаде и Мексике. В нем приняли участие 48 национальных команд. Турнир стартовал 11 июня и завершился 19 июля, было сыграно рекордное количество матчей - 104.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США могут подать еще одну заявку на организацию чемпионата мира по футболу. Он отметил, что в следующий раз его страна может справиться без участия Канады и Мексики.

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