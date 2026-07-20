На грани: США готовятся к полномасштабной войне с Ираном

WР: США готовятся к полномасштабной войне с Ираном

Фото: www.globallookpress.com/US Navy

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Пентагон уже наращивает количество самолетов в регионе.

Противостояние между США и Ираном уже вскоре может перерасти в полномасштабную войну. Причина — увеличение потерь среди личного состава американской армии, пишет газета The Washington Post.

За неделю ВС США потеряли по меньшей мере троих солдат. Так, в результате иранского удара по военной базе в Иордании погибли двое военнослужащих, еще один — в ходе «контролируемого подрыва неразорвавшихся боеприпасов» с подбитого беспилотника противника на севере Ирака.

Президент США Дональд Трамп назвал гибель бойцов «очень печальным событием», отмечает газета.

«США готовятся к более масштабной войне», — заявил изданию американский чиновник, пожелавший остаться анонимным.

Он также указал, что Пентагон уже увеличивает количество военных самолетов в регионе. Но выразил мнение, что расширение операций США будет ограничено дефицитом боеприпасов и средств противовоздушной обороны.

Как ранее писал 5-tv.ru, 17 июля иранские силы нанесли удары по военным складам курдских вооруженных группировок на севере Ирака.

В результате атак в провинции Сулеймания прогремели взрывы, над объектами поднялись столбы дыма и пламени.

На фоне эскалации советник верховного лидера Ирана генерал Мохсен Резаи заявил, что, если США продолжат наносить удары еще два-три дня, Тегеран перейдет от фазы сдерживания к этапу «полного вторжения и уничтожения».

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