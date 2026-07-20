В ОП предложили ввести многодетный маткапитал в размере 1 млн рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Необходимо увеличить сумму выплаты на второго ребенка, считает Сергей Рыбальченко.

В России необходимо модернизировать программу материнского капитала, увеличив сумму на второго ребенка и введя выплату в размере одного миллиона рублей при рождении третьего и последующих детей. С такой инициативой выступил председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко в беседе с ТАСС.

По его мнению, при рождении второго ребенка следует "платить в том же размере, как если выплаты на первого ребенка не предоставлялись".

Он отметил, что за первые десять лет работы программы благодаря мерам поддержки дополнительно родились около трех миллионов детей. Однако сейчас механизм требует актуализации. Причина тому — отсутствие индексации, из-за чего покупательная способность снизилась.

«К сожалению, с годами, с учетом того, что материнский капитал еще какое-то время не индексировался в соответствии с инфляцией, его покупательная способность по приобретению жилья существенно снизилась, а 90% полученных средств направляется на приобретение недвижимости. Если говорить в округленных цифрах, то с восьми квадратных метров до пяти», — отметил эксперт.

Рыбальченко подчеркнул, что маткапитал — главный инструмент демографической политики, а успешный опыт регионов подтверждает необходимость направлять основную поддержку именно на рождение вторых и последующих детей.

Как ранее писал 5-tv.ru, в России с 1 февраля 2027 года на несколько процентов проиндексируют материнский капитал. Показатель будет зависеть от фактической инфляции.

По предварительным оценкам, выплата при рождении первого ребенка увеличится до 767 тысяч рублей, а общая сумма для семей с двумя детьми достигнет одного миллиона 13 тысяч рублей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.