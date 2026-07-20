Фото: www.globallookpress.com/Elisa Schu

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Лидеры ЕС не осознают, насколько опасной становится ситуация, предупреждают в Хельсинки.

Евросоюзу необходимо в ближайшее время возобновить диалог с Россией, пока существует такая возможность. Такое мнение выразил в социальной сети X финский политик Армандо Мема.

«Европе следует поспешить с выбором переговорщика и изменить курс. Лидеры ЕС не осознают, насколько опасной становится ситуация», — написал Мема.

Политик при этом подчеркнул, что не удастся вести диалог, пока оружие западных стран используется для атак на мирных жителей России.

Как ранее писал 5-tv.ru, бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль призвал ЕС немедленно начать переговоры с РФ после заявления российского президента Владимира Путина о готовности к диалогу.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Евросоюзе отсутствуют реальные инициативы по переговорам с Москвой. По ее словам, действия лидеров западных стран противоречат их публичным заявлениям о заинтересованности в мирном урегулировании.

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