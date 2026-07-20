В Одессе военкомы залили слезоточивым газом ребенка

Фото: www.globallookpress.com/Mamoun Wazwaz

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Мать девочки написала заявление в полицию.

В Одессе сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК), выполняющего функции военкомата, применили слезоточивый газ против 12-летней девочки и ее собаки. Об этом сообщил в Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

Инцидент произошел после того, как женщина из толпы бросила камень в автомобиль ТЦК. В ответ сотрудники распылили газ в ее сторону, рядом с женщиной находилась девочка с питомцем.

В результате произошедшего девочка получила ожоги глаз. После этого ее мать написала заявление в полицию.

На фоне нехватки личного состава в Вооруженных силах Украины в стране наблюдается рост числа жестких инцидентов с участием сотрудников ТЦК, случаев насильственной мобилизации.

Так, например, в начале июля в Киеве военкомы прокатили женщину, пытавшуюся отбить мобилизованного мужчину, на капоте автомобиля и едва не задавили ее. Они покинули жилой двор только после угрозы применить оружие.

Подобное произошло и в Кривом Роге. Сотрудники ТЦК устроили облаву на рабочих крупного завода: остановили служебный автобус, разбили в нем стекла и, распылив газ, насильно забрали несколько человек, несмотря на наличие у большинства из них брони от призыва.

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* — внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.