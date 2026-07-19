«Отбросила костылюшки и надела каблы»: Волочкова доверяет только немецким врачам

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Российские медики не давали балерине гарантий, что она вернется на сцену.

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова доверяет мнению только немецких врачей, поскольку российские не давали гарантий, что она вернется на сцену и продолжит выступать на пуантах. Об этом балерина рассказала корреспонденту 5-tv.ru на VK Fest-2026.

«Я опираюсь на мнение только немецких докторов, потому что российские доктора даже в самой лучшей клинике не взяли на себя ответственность сделать мне пересадку тазобедренного сустава, потому что у меня было главное условие, оно мне было необходимо, — гарантия мне нужна была, что я выйду на сцену и буду продолжать танцевать на пуантах. А наши сказали, что, если я сделаю операцию у них, то могут быть самые разные последствия», — поделилась артистка.

По словам Анастасии, главное для нее сейчас — это восстановление после тяжелой операции в Германии. Балерина сожалеет, что не послушалась профессоров, и вместо того, чтобы дать время прижиться импланту, она спустя три недели вышла на сцену.

«Честно говоря, совершала небольшую ошибку, но так, по-волочковски поступила: вместо того, чтобы выждать время по совету профессоров, оперирующих, четыре месяца восстановиться, импланту дать прижиться, я уже спустя три недели отбросила костылюшки, надела каблы 15 сантиметров и начала свои концерты проводить. В итоге за три месяца я отдала 25 концертов, и я настолько перетрудила мышцы, что у меня произошел надрыв в приводящей мышце на оперированной ноге», — рассказала Волочкова.

Она заверила, что не унывает и продолжает заниматься дальше, однако ей какое-то время ей нельзя высоко поднимать ногу.

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