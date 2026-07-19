«Давно ношу»: Волочкова рассказала про кольцо на безымянном пальце

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Балерина собралась замуж? Кто он — мужчина всей ее жизни?

У заслуженной артистки России Анастасии Волочковой на безымянном пальце правой руки красуется шикарное кольцо с бриллиантом. Корреспондент 5-tv.ru на VK Fest-2026 не постеснялась спросить у балерины, не собралась ли та случайно замуж, на что знаменитость с радостью прокомментировала волнующий многих вопрос.

Как оказалось, сердце Анастасии Юрьевны полностью свободно. А то кольцо — роскошный подарок от доброго друга.

«Ой, вы знаете, так давно ношу, поклонник подарил бриллиант. Да нет, слава богу, это не связано с этим человеком. Просто очень хороший добрый друг. Нет, мое сердце свободно», — рассказала Волочкова.

По словам балерины, сильной женщине крайне сложно встретить достойного мужчину, который подходил бы и уровню мышления, и по уровню достатка, да и в целом бы был сильным духом и волей.

«У меня просто планка очень высока, так-то романтические отношения существуют. Но если говорить о создании союза, то это может быть такой мужчина по силе духа, по силе воле, по всем самым лучшим качествам человеческим, по масштабу личности, по достатку, не стану скрывать, по вообще моще своей. Но это достаточно сложно такого встретить, понимаете?» — поделилась Анастасия.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, не так давно балерина попарилась в баньке с победителем реалити-шоу. По ее словам, прекрасный Андрей подарил ей платье в русском стиле, после чего они горячо провели время вместе.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.