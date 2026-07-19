На Эльбрусе нашли тело погибшего 11-летнего ребенка и его пострадавшего отца

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

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Глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проведения проверки.

На Эльбрусе обнаружили тело 11-летнего мальчика и его пострадавшего отца. Об этом сообщили в МЧС.

Отмечается, что их эвакуация отложили на 20 июля из-за наступления ночи и погодных условий.

В свою очередь, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проведения проверки по факту гибели несовершеннолетнего ребенка во время восхождения на Эльбрус. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На восточной вершине горы мальчик сорвался вместе с отцом. В результате падения мужчина получил множественные травмы, его госпитализировали, а ребенок скончался на месте.

О трагедии стало известно в воскресенье днем, 19 июля. По предварительной информации, альпинисты сорвались со скального участка, находясь на высоте около 4200 тысячи метров.

После поступления сообщения о происшествии к месту ЧП направились спасатели. В спасательной операции участвовали 12 специалистов.

Как ранее писал 5-tv.ru, в начале июля в русле реки Кума в Предгорном округе Ставропольского края обнаружили тело четырехлетнего мальчика, пропавшего накануне вместе с трехлетней сестрой. По предварительным данным, оба ребенка утонули: мальчик застрял в корягах.

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