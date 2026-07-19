«Придумала другая цивилизация»: Катя Лель увидела внеземной след в создании ИИ

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Певица считает внедрение нейросетей в судейство спортивных матчей происками космического разума.

Заслуженная артистка России Катя Лель выступила против использования ИИ для судейства футбольных матчей из-за его внеземного происхождения. Об этом она заявила корреспонденту 5-tv.ru на VK Fest 2026.

«Я считаю, что ИИ придумала другая цивилизация, которая управляет человечеством», — сказала она.

Певица подчеркнула, что, несмотря на развитие технологий, именно человек должен оставаться главным арбитром в спорте.

«Это же наш футбол. Поэтому я за то, чтобы все-таки прежде всего судейство было земными людьми, а потом уже ИИ», — отметила Лель.

Высказывания о существовании внеземных цивилизаций давно стали визитной карточкой артистки. Ранее 5-tv.ru писал о том, что Катя Лель заявила о наличии у нее «инопланетной ДНК». Певица утверждает, что обладает «неземным происхождением» и особой энергией, которая помогает людям справляться с различными недугами. По словам Лель, она давно перестала скрывать свои необычные способности и регулярно получает просьбы о помощи.

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