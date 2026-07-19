Фигуристке Анне Щербаковой сделали предложение руки и сердца

Фото: © РИА Новости/ Павел Бедняков

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Имя избранника спортсменки пока неизвестно.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова выходит замуж. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в социальных сетях, опубликовав фото с кольцом на безымянном пальце.

«19.07.2026», — подписала Щербакова под снимком, добавив эмодзи в виде сердца и кольца.

Помимо украшения, избранник фигуристки подарил ей большой букет в форме сердца.

При этом сама спортсменка ранее почти не рассказывала о личной жизни, поэтому имя ее будущего супруга остается неизвестным.

Анна Щербакова объявила о помолвке. Telegram/ Anna Shcherbakova / shch_anna

Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой в 2022 году на Играх в Пекине. После этого фигуристка перестала участвовать в официальных соревнованиях. Сейчас спортсменка принимает участие в ледовых шоу и работает в качестве комментатора соревнований по фигурному катанию.

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