Фигуристке Анне Щербаковой сделали предложение руки и сердца
Фото: © РИА Новости/ Павел Бедняков
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Имя избранника спортсменки пока неизвестно.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова выходит замуж. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в социальных сетях, опубликовав фото с кольцом на безымянном пальце.
«19.07.2026», — подписала Щербакова под снимком, добавив эмодзи в виде сердца и кольца.
Помимо украшения, избранник фигуристки подарил ей большой букет в форме сердца.
При этом сама спортсменка ранее почти не рассказывала о личной жизни, поэтому имя ее будущего супруга остается неизвестным.
Анна Щербакова объявила о помолвке.
Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой в 2022 году на Играх в Пекине. После этого фигуристка перестала участвовать в официальных соревнованиях. Сейчас спортсменка принимает участие в ледовых шоу и работает в качестве комментатора соревнований по фигурному катанию.
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