«Люди могут выражаться»: Сын Децла уверен, что эстрада потеряла индивидуальность

Фото, видео: Геодакян Артем/ТАСС; 5-tv.ru

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Именно поэтому создание единого дресс-кода для артистов Антоний считает плохой идеей.

Сын рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) Антоний считает, что отечественная эстрада превратилась в штампованную линейку. Об этом музыкант заявил корреспонденту 5-tv.ru на VK Fest 2026, комментируя идею Госдумы о создании единого дресс-кода для шоу-бизнеса.

«А сейчас? Я не знаю, мне кажется, классно, когда в школе нет формы. Мне кажется, классно, когда люди могут просто выражаться», — ответил Антоний.

Музыкант не считает себя человеком, который может повлиять на принятие подобных решений. Однако он дал понять, что выступает за свободу самовыражения, а не за единые стандарты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Антоний Толмацкий столкнулся с мощной волной хейта в интернете из-за квартирного конфликта. Его мать Юлия Киселева опубликовала видеоролик, выставив сына выселенцем, который якобы выгоняет ее на улицу.

Конфликт разгорелся вокруг жилья на Щелковском шоссе, принадлежащего матери Децла Ирине Толмацкой. Бабушка Антония пояснила, что Киселева семь лет не платит за квартиру, а сама Ирина тратит на коммунальные услуги до 36 тысяч рублей ежемесячно. Ирина Толмацкая хотела разделить площадь поровну и выписала доверенность на внука, чтобы тот сепарировался, однако мать Антония устроила публичный скандал.

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