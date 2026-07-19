В Мурманской области 14 человек пострадали при съезде автобуса в кювет
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Авария произошла на дороге между Апатитами и Кировском, среди госпитализированных оказался ребенок.
Водитель и 13 пассажиров маршрутного автобуса получили травмы после ДТП на автодороге Апатиты — Кировск в Мурманской области. Все пострадавшие, включая одного ребенка, доставлены в медицинские учреждения. Об этом сообщила прокуратура региона в мессенджере МАКС.
По предварительной информации, авария произошла около 14:25 мск. Во время движения водителю микроавтобуса внезапно стало плохо, из-за чего он потерял контроль над транспортным средством. Автобус съехал с проезжей части в кювет и опрокинулся на бок.
В результате происшествия медицинская помощь потребовалась всем находившимся в салоне пострадавшим.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Архангельской области нетрезвый водитель автомобиля BELGEE во время разворота наехал на палатку, в которой находилась 18-летняя жительница Архангельска. ДТП произошло ночью 18 июля в районе пляжа на острове Гривы. В результате девушка получила травмы и была госпитализирована в больницу Новодвинска.
Также 5-tv.ru сообщал, что в ДТП под Тамбовом погибла семья с двумя детьми. По предварительной версии полиции, одной из возможных причин аварии стало превышение скорости.
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