В Мурманской области 14 человек пострадали при съезде автобуса в кювет

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Авария произошла на дороге между Апатитами и Кировском, среди госпитализированных оказался ребенок.

Водитель и 13 пассажиров маршрутного автобуса получили травмы после ДТП на автодороге Апатиты — Кировск в Мурманской области. Все пострадавшие, включая одного ребенка, доставлены в медицинские учреждения. Об этом сообщила прокуратура региона в мессенджере МАКС.

По предварительной информации, авария произошла около 14:25 мск. Во время движения водителю микроавтобуса внезапно стало плохо, из-за чего он потерял контроль над транспортным средством. Автобус съехал с проезжей части в кювет и опрокинулся на бок.

В результате происшествия медицинская помощь потребовалась всем находившимся в салоне пострадавшим.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Архангельской области нетрезвый водитель автомобиля BELGEE во время разворота наехал на палатку, в которой находилась 18-летняя жительница Архангельска. ДТП произошло ночью 18 июля в районе пляжа на острове Гривы. В результате девушка получила травмы и была госпитализирована в больницу Новодвинска.

Также 5-tv.ru сообщал, что в ДТП под Тамбовом погибла семья с двумя детьми. По предварительной версии полиции, одной из возможных причин аварии стало превышение скорости.

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