«Буду помнить всегда»: МакSим сообщила о смерти отца после тяжелой болезни

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Певица рассказала, что узнала о трагедии перед выступлением и сразу после концерта вылетела на похороны.

Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) сообщила в своих социальных сетях о смерти отца Сергея Абросимова. По словам артистки, он умер после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Похороны состоялись 19 июля в Казани.

Как рассказала певица, о смерти отца она узнала незадолго до выхода на сцену в Москве, где должна была выступить на закрытом мероприятии. Несмотря на тяжелое известие, МакSим решила не отменять концерт. После выступления она сразу отправилась в Казань, чтобы проститься с отцом.

Фото: nstagram*/maksimartist

О болезни Сергея Абросимова артистка рассказывала еще несколько лет назад. У мужчины диагностировали рак четвертой стадии. Он прошел 18 курсов химиотерапии и 27 курсов лучевой терапии. Тогда врачи не давали благоприятных прогнозов, однако лечение помогло, и болезнь удалось остановить.

В 2018 году МакSим сообщала, что отец смог победить заболевание. Она признавалась, что семья верила в его выздоровление, несмотря на тяжелый диагноз. По словам певицы, после этого Сергей Орефьевич прожил еще несколько лет рядом с близкими.

«Папа в порядке. Он смог победить эту тяжелую болезнь. И тем, кто столкнулся с ней, хочу пожелать удачи. Все возможно! Все получится! Держитесь!» — делилась исполнительница.

В новом сообщении артистка отметила, что после постановки диагноза врачи говорили, что ее отец проживет не больше года. Однако он прожил еще 14 лет. МакSим поблагодарила отца за любовь, заботу и поддержку, а также написала, что всегда будет помнить его.

«Теперь у меня и моего брата больше нет папы. Когда у папы обнаружили рак 4 стадии, врачи говорили, что ему осталось жить не больше года. Но он доказал, что прогноз — это не всегда приговор. Он прожил еще 14 счастливых лет. К сожалению, болезнь все же взяла свое. Спасибо тебе за все, папа. За любовь, заботу, силу и воспоминания, которые навсегда останутся с нами. Покойся с миром. Ты навсегда останешься в моем сердце. Люблю тебя и буду помнить всегда» — высказалась певица.

Вместе с сообщением певица опубликовала видео с церемонии прощания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на 71-м году жизни скончался музыкальный журналист и историк рока Андрей Бурлака.

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