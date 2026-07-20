Сладкая история России: кто придумал «Прагу», «Киевский» торт и «Птичье молоко»

Фото: www.globallookpress.com/CHROMORANGE / Bilderbox

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Одни десерты создавали специально для императорского стола, другие появились благодаря случайной ошибке кондитеров, а третьи стали символом целой эпохи.

Торт давно перестал быть просто сладостью к чаю. Для многих он связан с праздниками, семейными встречами и важными событиями. Именно эту мысль и воплотили организаторы Международного дня торта, который ежегодно отмечается 20 июля. Праздник призван напомнить, что даже обычный десерт может стать символом дружбы, общения и объединения людей из разных стран и культур.

Праздник появился благодаря творческому сообществу «Миланский клуб». В 2009 году его участники начали создавать «музыкальные тортики» — необычные десерты, презентация которых сопровождалась творческими выступлениями.

В 2011 году День торта впервые вышел на международный уровень. К акции присоединились Россия, Украина, Белоруссия, Молдавия, Азербайджан, Грузия, Армения, Израиль и США. Участники из разных стран присылали фотографии собственных тортов, а затем из этих работ создали первый многонациональный «миротворческий торт» — символ дружбы между народами.

С тех пор праздник отмечают каждый год 20 июля под девизом «I CAKE YOU», что можно перевести как «Я иду к тебе с тортом».

Точная дата появления первого торта неизвестна. Историки считают, что первые подобия этого десерта появились более двух тысяч лет назад.

Одни исследователи называют родиной торта Древнюю Грецию. Во время раскопок там находили выпечку, украшенную узорами. Другие считают, что начало истории торта связано с Востоком, где еще в древности готовили сладости из меда, орехов и муки.

Есть и версия об итальянском происхождении десерта. Само слово «торт» связано с итальянским словом «torta», которое означает «витиеватый» или «богато украшенный».

Однако настоящий расцвет тортов произошел благодаря французским кондитерам. Именно во Франции начали активно использовать бисквиты, карамель, воздушное безе и масляные кремы. Кондитеры стали экспериментировать с формой, украшениями и способами приготовления.

В 18 веке появились первые многоярусные торты.

Русские легенды

В Древней Руси аналога современного торта не существовало. Главным праздничным угощением был каравай — круглая выпечка из теста, которую особенно часто готовили на свадьбы. Его форма имела особое значение: круг символизировал солнце, достаток, семейное благополучие и продолжение рода.

Караваи украшали фигурками из теста, цветами, листьями и узорами. В конце торжества выпечку разрезали на небольшие кусочки и раздавали гостям. По сути, именно каравай стал одним из предшественников современных праздничных десертов.

Со временем в Россию начали приходить европейские кулинарные традиции. В 18-19 веках при царском дворе появились французские и европейские кондитеры, которые готовили сложные сладости с кремом, украшениями и необычными начинками. Тогда привычные пироги начали превращаться в настоящие торты.

Одним из первых знаменитых российских тортов стал «Медовик». Его появление связывают с эпохой императора Александра I.

По легенде, супруга императора Елизавета Алексеевна не любила мед и запрещала добавлять его в блюда. Однако молодой придворный кондитер однажды приготовил новый десерт с медовыми коржами, которые затем пропитал нежным кремом. Торт настолько понравился императрице, что стал одним из ее любимых лакомств.

Позже рецепт распространился по всей стране.

Настоящий расцвет культуры тортов пришелся на советский период. В это время появились десерты, которые до сих пор любимы миллионами людей.

В 1955 году в Москве создали торт «Прага». В основе были шоколадные бисквитные коржи, крем с какао и шоколадная глазурь.

Еще одним символом советской кондитерской школы стал «Киевский» торт. Его история началась в Киеве в 1950-х годах. По одной из версий, десерт появился случайно: кондитеры забыли убрать белковые заготовки в холодильник, и после этого решили использовать получившиеся коржи для нового торта.

Так появился десерт с воздушными коржами из безе — легкой сладкой массы из взбитых белков и сахара. Позже в рецепт добавили орехи и фирменный масляный крем, а украшением стали кремовые цветы.

В 1970-х годах появился еще один знаменитый советский десерт — «Птичье молоко». Его основу составило нежное суфле. Главным ингредиентом стал агар-агар — натуральный загуститель из морских водорослей, который помогает сделать суфле плотным и мягким одновременно.

Изначально похожие конфеты производили в Чехословакии, однако советские кондитеры создали собственную версию уже в виде большого торта.

Домашние торты в СССР

В советские годы торт считался украшением праздничного стола. Магазинные десерты часто имели яркое оформление с кремовыми цветами, надписями и сложными узорами. Но многие семьи предпочитали готовить торты дома.

Особенно популярными стали рецепты десертов, которые можно было сделать из доступных продуктов. Хозяйки готовили шоколадный торты «Черепаха», «Спартак» с медовыми коржами и домашнюю версию «Праги».

Отдельное место занимал «Наполеон». По одной из версий, его начали готовить к столетию победы России над Наполеоном Бонапартом в Отечественной войне 1812 года. Торт состоял из множества тонких коржей, пропитанных кремом.

В СССР этот десерт стал одним из главных домашних символов праздника. Его готовили заранее, поскольку коржам нужно было время, чтобы хорошо пропитаться.

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