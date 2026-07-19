Российские войска поразили цех сборки беспилотников в порту «Одесса»

Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Под удар также попали склады, суда и объекты, которые использовались в интересах ВСУ.

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по цеху сборки беспилотников в порту «Одесса». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Ракетами „Оникс“ и барражирующими боеприпасами нанесено поражение цеху сборки БПЛА», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в порту «Южный» уничтожен склад военного имущества, поставляемого западными странами для ВСУ, а в районе населенного пункта Новые Беляры поражены пять резервуаров с горюче-смазочными материалами, предназначенными для украинских боевиков.

Также российская авиация и беспилотники поразили два морских судна типа «балкер» с грузом военного назначения на рейде порта «Одесса», а севернее острова Змеиный — еще два судна, с которых ВСУ осуществляли запуск ударных дронов и безэкипажных катеров.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ночью российские войска нанесли массированные удары высокоточным оружием по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам Украины. В частности, были поражены заводы «Радионикс», «Спецоборонмаш» и «Меридиан» имени Сергея Королева, где производились системы управления крылатых ракет FR-5 «Фламинго» и управляемые ракеты «Нептун-МД».

Кроме того, российские силы ударили по сортировочному центру терминала «Новая почта» в Киеве и по объектам инфраструктуры порта «Южный», уничтожив резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенные для нужд ВСУ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС