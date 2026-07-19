Задержана девушка, гулявшая по столичному ЖК обнаженной
Фото: Telegram/Анастасия Брагина live/anastasia_braginaaa
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Экс-участница «Дома-2» снимала контент для соцсетей.
Полиция подтвердила задержание экс-участницы шоу «Дом-2» Анастасии Брагиной после съемок в обнаженном виде в общественном месте. Об этом сообщили в официальном канале столичной полиции в мессенджере МАКС.
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Покровское-Стрешнево установили и задержали 22-летнюю уроженку Пермского края», — говорится в сообщении ведомства.
Правоохранители выяснили, что девушка находилась без одежды в магазине на Волоколамском шоссе, совершала покупки и одновременно записывала происходящее на видео для публикации на своих страницах в социальных сетях.
После обнаружения роликов сотрудники полиции организовали проверку и установили личность автора.
Материалы проверки правоохранители планируют передать в следственные органы. Там должны принять процессуальное решение и определить дальнейшие действия в отношении девушки.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина направила обращение в правоохранительные органы из-за публикаций блогера Анастасии Брагиной. По ее словам, на страницы девушки могут быть подписаны несовершеннолетние, а в открытом доступе находятся видео с обнаженным телом и разговоры на интимные темы.
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