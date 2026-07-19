Путин передал теплый привет Ким Чен Ыну во время переговоров с главой МИД КНДР

Фото: © РИА Новости/Михаил Терещенко

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Российский лидер выразил признательность руководству и жителям страны за поддержку в проведении СВО.

Президент России Владимир Путин провел в Кремле рабочую встречу с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин передал самые теплые приветы председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну», — рассказал представитель Кремля.

Он добавил, что корейский министр выразила глубокую благодарность за столь радушный прием и подтвердила нацеленность Пхеньяна на активное развитие всестороннего стратегического партнерства с Россией.

В переговорах также приняли участие руководитель российского дипломатического ведомства Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

В ходе беседы Владимир Путин высоко оценил текущее состояние отношений между государствами и отдельно поблагодарил руководство и граждан КНДР за всестороннее содействие в проведении СВО. Российский лидер подчеркнул, что подвиги корейских военных, которые оказывали помощь бойцам Вооруженных сил (ВС) России, никогда не забудутся в нашей стране и уже отмечены почетными государственными наградами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту РФ Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю Дня России.

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