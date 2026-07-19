«Мы написали историю»: Месси обратился к сборной Аргентины перед финалом ЧМ

Фото: Reuters/Dylan Martinez

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Футболист поблагодарил партнеров и заявил, что главный успех команды заключается не только в трофеях.

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси обратился к партнерам по команде перед финалом чемпионата мира, где они сразятся против Испании. Сообщение футболист опубликовал на своей странице в социальных сетях.

«Независимо от того, что произойдет в финале, мы уже написали историю, которую не забудем и никому не позволим стереть. Вперед, Аргентина!» — написал Месси.

По словам капитана аргентинской сборной, самым ценным за годы выступлений стали не завоеванные титулы, а путь, который команда прошла вместе. Он поблагодарил партнеров по сборной, тренерский штаб и всех, кто помогает сохранять атмосферу единой семьи внутри коллектива.

Финальный матч чемпионата мира между сборными Аргентины и Испании состоится уже сегодня вечером. Для сборной Испании этот финал — шанс завоевать второй титул чемпионов мира в истории. Аргентина, которая уже трижды выигрывала мировое первенство, может оформить вторую подряд победу на турнире.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что финал чемпионата мира 2026 года могли перенести из-за масштабных лесных пожаров в Канаде, которые стали причиной смога в Нью-Йорке.

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