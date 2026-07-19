Трамп предложил включить Иран в законопроект о санкциях против России

Фото: Reuters/SAUL LOEB

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Американский лидер подчеркнул важность этого решения.

Президент США Дональд Трамп предложил включить Иран в законопроект об усилении санкций против России. Об этом американский лидер сообщил в своей социальной сети.

«Республиканцам следует включить Иран в законопроект о санкциях против России», — написал Трамп.

По словам американского лидера, такой шаг хотел реализовать умерший сенатор Линдси Грэм*. Глава Белого дома подчеркнул, что считает это решение важным.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что любые попытки экономического давления на Россию неизбежно возвращаются эффектом бумеранга, а абсурдность антироссийского курса лишь усиливается с каждым новым решением. Кроме того, дипломат отметила, что Москва всегда дает жесткий и действенный ответ на новые санкции.

Как известно, послы стран Европейского союза (ЕС) так и не смогли договориться по новому, 21-му пакету санкций против России и решили пока не менять установленный потолок цен на отечественную нефть, который сейчас находится на уровне 44,1 доллара (более 3,5 тысячи рублей. – Прим. ред.) за баррель. Дальнейшее обсуждение очередных ограничительных мер европейские дипломаты перенесли на 23 июля.

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* — внесен в России в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.