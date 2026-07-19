Бывшая участница «Дома-2» прогулялась по Москве без одежды и попала в полицию

Бывшая участница «Дома-2» Брагина гуляла по Москве без одежды и попала в полицию

Фото, видео: Telegram/Анастасия Брагина live/anastasia_braginaaa; 5-tv.ru

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Девушка снимала происходящее для соцсетей и заходила в общественные заведения.

Бывшая участница «Дома-2» Анастасия Брагина устроила обнаженный перформанс на улицах Москвы. Очевидцы рассказали 5-tv.ru, что после акции девушку задержали сотрудники полиции.

«У меня просто дар речи пропал, у нас слов не было, как онемели вот все. Ну ее забрали», — рассказала одна из собеседниц.

Брагина транслировала происходящее в социальных сетях и заходила в магазины и кафе. В одной из публикаций блогер объяснила, что хотела проверить собственные границы и избавиться от внутренних ограничений.

«Больше боялась. Считаю, что все убеждения созданы, и я хочу выходить из этих ограничений и убеждений по максимуму», — заявила она.

Работница одного из магазинов в беседе с 5-tv.ru отметила, что во время того, как девушка голышом разгуливала по улицам, рядом не было детей.

На ситуацию уже отреагировала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она заявила, что обратилась в правоохранительные органы из-за публикаций Брагиной. По ее словам, на страницы блогера подписаны школьники, а ее контент — обнаженные видео и разговоры на интимные темы.

«Треш-блогерша публично растлевает детей на своих ресурсах. Весь контент, который снимает блогер, смотрят тысячи детей, преимущественно в возрасте от девяти до 12 лет», — написала Екатерина Мизулина в личном блоге.

Анастасия Брагина родом из Перми, с детства занималась спортивной аэробикой, около полугода изучала рукопашный бой, а позже увлеклась танцами, в том числе тверком.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Санкт-Петербурге вынесли приговор паре треш-блогеров за надругательство над могилами. Юлию С. и Дениса С. признали виновными и приговорили к одному году принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Громкий скандал разгорелся в январе, когда блогер публично заявила в соцсетях об интимной связи на кладбище и осквернении сразу трех захоронений.

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