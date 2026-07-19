Музыкальный журналист и историк рока Андрей Бурлака умер на 71-м году жизни

Фото: Руслан Шамуков/ИТАР-ТАСС

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Он был автором трехтомного издания «Рок-энциклопедия. Популярная музыка в Ленинграде-Петербурге. 1965–2005».

На 71-м году жизни умер музыкальный журналист, историк рока Андрей Бурлака. О смерти журналиста сообщил музыкант Максим Тесли (настоящая фамилия — Моисеев) в Telegram-канале.

«Умер Андрей Бурлака. Он делал рок-журналистику, когда русский рок был действительно важен и для людей, и для объективной реальности. <…> Не было человека, который бы знал эту музыку глубже. Его трехтомная рок-энциклопедия должна была бы быть настольной книгой для отечественных рок-журналистов», — написал Тесли.

В беседе с ТАСС один из близких людей Бурлаки сообщил, что в мае он пережил инсульт.

Широкую известность Бурлака получил в конце 1980-х годов, когда ленинградская рок-сцена переживала один из самых ярких периодов своего развития. Тогда журналист начал собирать сведения о группах и исполнителях, создав масштабную картотеку советских и российских рок-музыкантов.

Многолетняя работа исследователя позднее стала основой его главного проекта — трехтомного издания «Рок-энциклопедия. Популярная музыка в Ленинграде-Петербурге. 1965–2005», которое объединило десятилетия истории отечественной музыки и стало одним из самых значимых трудов о русском роке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российский журналист и телеведущий Сергей Шолохов скончался на 68-м году жизни. В 1987 году Сергей Шолохов начал работать на телевидении и вскоре стал известен широкой аудитории благодаря программе «Пятое колесо». За свою карьеру Шолохов был удостоен премии «Золотое перо — 96» в категории «Журналист года», а также являлся академиком киноакадемии «Ника».

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