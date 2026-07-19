«Свершилось!» — Тверь стала частью «Золотого кольца России»
Тверь включили в национальный маршрут «Золотое кольцо России»
Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Решение уже принято на федеральном уровне.
Тверь вошла в национальный туристический маршрут «Золотое кольцо России». Об этом сообщил глава региона Виталий Королев в своем блоге в мессенджере МАКС.
«Свершилось! Наша любимая Тверь теперь официально в знаменитом национальном маршруте «Золотое кольцо России», — написал глава региона в личном блоге.
По словам Виталия Королева, решение о включении Твери в маршрут «Золотое кольцо России» уже принято на федеральном уровне. Он отметил, что этого события в регионе долго ждали.
О новом статусе было объявлено во время торжественного мероприятия по случаю Дня города — сегодня Тверь отмечает 891-летие.
Королев подчеркнул, что включение в маршрут открывает возможности для развития туризма, экономики и инфраструктуры, а также повышает качество жизни горожан.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Ярославле открыли памятник журналисту Юрию Бычкову — основателю туристического маршрута «Золотое кольцо России». Монумент установили на Революционной улице.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС