Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко

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Решение уже принято на федеральном уровне.

Тверь вошла в национальный туристический маршрут «Золотое кольцо России». Об этом сообщил глава региона Виталий Королев в своем блоге в мессенджере МАКС.

«Свершилось! Наша любимая Тверь теперь официально в знаменитом национальном маршруте «Золотое кольцо России», — написал глава региона в личном блоге.

По словам Виталия Королева, решение о включении Твери в маршрут «Золотое кольцо России» уже принято на федеральном уровне. Он отметил, что этого события в регионе долго ждали.

О новом статусе было объявлено во время торжественного мероприятия по случаю Дня города — сегодня Тверь отмечает 891-летие.

Королев подчеркнул, что включение в маршрут открывает возможности для развития туризма, экономики и инфраструктуры, а также повышает качество жизни горожан.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Ярославле открыли памятник журналисту Юрию Бычкову — основателю туристического маршрута «Золотое кольцо России». Монумент установили на Революционной улице.

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