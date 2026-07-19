Туристка погибла, упав с края водопада Султан в Кабардино-Балкарии
Фото: MAX/МЧС Кабардино-Балкарии
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Трагедия произошла в популярном среди путешественников урочище Джилы-Су.
Туристка из Свердловской области погибла в результате падения в обрыв возле водопада Султан в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
«К сожалению, женщина получила травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении ведомства.
Трагедия произошла в в популярном среди путешественников урочище Джилы-Су Зольского района. По данным спасателей, женщина оступилась у края водопада и сорвалась вниз.
После получения сигнала к месту незамедлительно выдвинулись сотрудники МЧС России, сейчас специалисты уточняют обстоятельства произошедшего.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Кабардино-Балкарии во время восхождения на Эльбрус сорвались два альпиниста — отец и его 11-летний сын. Они упали со скального участка на высоте около 4,2 тысячи метров.
По данным Следственного управления СК России по республике, ребенок погиб на месте от полученных травм, а его отец выжил. Мужчину госпитализировали с множественными переломами. Отмечается, что в спасательной операции на Эльбрусе участвовали 12 специалистов.
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