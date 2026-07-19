Туристка погибла, упав с края водопада Султан в Кабардино-Балкарии

Фото: MAX/МЧС Кабардино-Балкарии

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Трагедия произошла в популярном среди путешественников урочище Джилы-Су.

Туристка из Свердловской области погибла в результате падения в обрыв возле водопада Султан в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

«К сожалению, женщина получила травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении ведомства.

Трагедия произошла в в популярном среди путешественников урочище Джилы-Су Зольского района. По данным спасателей, женщина оступилась у края водопада и сорвалась вниз.

После получения сигнала к месту незамедлительно выдвинулись сотрудники МЧС России, сейчас специалисты уточняют обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Кабардино-Балкарии во время восхождения на Эльбрус сорвались два альпиниста — отец и его 11-летний сын. Они упали со скального участка на высоте около 4,2 тысячи метров.

По данным Следственного управления СК России по республике, ребенок погиб на месте от полученных травм, а его отец выжил. Мужчину госпитализировали с множественными переломами. Отмечается, что в спасательной операции на Эльбрусе участвовали 12 специалистов.

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